На Николаевщине два дня горела незаконная свалка

В Березанском районе 22 сентября пожарные продолжают тушить возгорание мусора на несанкционированной свалке.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Информация о пожаре на несанкционированной свалке на открытой территории за пределами пгт Березанка поступила по экстренному номеру «101» 21 сентября в 23:06. По вызову прибыл дежурный караул 8-й государственной пожарно-спасательной части

По приезду выяснилось, что горит мусор на ориентировочной площади 1000 квадратных метров. Силами пожарных в 00:20 пожар локализовали, сейчас идет ликвидация отдельных ячеек. Тушение осложняет ветреная погода.

Утром, 22 сентября, в места дополнительно привлечено бульдозер от коммунального предприятия «Березань». От ГСЧС работает одна единица техники и четыре человека личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Обновлено. В ГСЧС сообщили, что пожар удалось ликвидировать.

Напомним, как в Николаевском районе на полигоне твердых бытовых отходов утром 16 сентября произошел пожар.

Также напомним, как 1 мая на полигоне твердых бытовых отходов возле Николаева произошел обвал мусора, вследствие чего погиб девятилетний ребенок.

Ребенок, который погиб на полигоне твердых бытовых отходов в пригороде Николаева, попал туда вместе с группой лиц ромской национальности через забор.

Из-за инцидента, 2 мая, в Николаевском городском совете экстренно собрали комиссию по вопросам ЖКХ из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло на свалке ТБО 1 мая, в результате которого погиб 9-летний ребенок. Однако никаких конкретных решений принято не было, члены комиссии сошлись на том, что они выедут на место трагедии в понедельник.

Кроме того, директора КП Андрея Цизина отстранили от должности, а его обязанности будет выполнять его первый заместитель Максим Дедусь.

Также стало известно, что мать погибшего на свалке ребенка ранее лишили родительских прав.

К тому же в Николаевской мэрии попросили «Николаевкоммунтранс» заделать дыру в заборе на свалке и подсчитать, во сколько обойдется охрана. Но 4 мая стало известно, что неизвестные проделали новые дырки в заборе вокруг мусорного полигона и даже устроили подкоп.

Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете за последние 10 лет рассмотрели более 30 коммерческих предложений по строительству в городе мусороперерабатывающего завода, но ни один не выбрали.

Также стало известно, что завод не могут построить, так как мэрия не выделила под него землю.

Стоит отметить, что в НАБУ по заявлению нардепа открыли производство на мэра Николаева за меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода. Речь идет о подписании меморандума с «Вейст ту Энерджи Корп.».

В марте 2019 года, Александр Сенкевич отметил, что на территории города нет мусороперерабатывающего завода не только из-за отсутствия места, но и инвесторов-мошенников, которые не готовы вкладываться.

В частности, мэр Александр Сенкевич заявлял, что любые инвестиции в строительство сортировочной линии будут глупыми, так как это обяжет власть на какое-то время отказаться от строительства мусороперерабатывающего завода.