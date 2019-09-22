В Вознесенске на коммунальном предприятии загорелась огромная куча веток

В Вознесенске 22 сентября на коммунальном предприятии «Санитарная очистка города» возник пожар веток, из которых должны были делать брекеты.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андриян Измайлов.
«Кто-то поджёг склад веток, из которых делали брикеты для отопления», – написал Измайлов.
В то же время в ГУ ГСЧС области уточнили, что информация об этом пожаре поступила в 10:22.
В 11:45 пожар площадью 600 квадратных метров локализовали. Спасатели продолжают ликвидировать горение.
Причина возникновения пожара устанавливается.
К тушению задействовано четыре единицы техники и 13 человек личного состава.
Напомним, как николаевец сжигал мусор и огонь перекинулся на его домовладение.