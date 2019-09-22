В Житомире на детей упал рекламный баннер – четверо пострадавших в больнице

В Житомире пострадали четверо детей после падения на них металлической рекламной конструкции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Сообщение о травмировании на Польском бульваре четырех детей поступило в полицию 21 сентября около 14:00. На место происшествия прибыли медики и полицейские.

По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова результате порыва ветра упал баннер размером 4 на 5 метров. В результате были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки. Малышей доставили в областную детскую больницу. У них диагностированы ушибы.

Напомним, как на Кировоградщине 15-летний парень попал в больницу после попытки разбить рекламный сити-лайт.