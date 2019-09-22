Боевики нарушили обязательства по отводу своих бойцов для ремонта моста в Станице Луганской

Ремонтные работы по восстановлению моста Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации фиксирует невыполнение незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации обязательств, возложенных на них в рамках разведения сил в Станице Луганской для ремонта моста.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту», – говорится в сообщении.

Украина со своей стороны продолжает ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец.

Сотрудники «Укртрансмист» проводят работы, в районе 7, 8 опоры левой стороны моста, по уложению бетонных плит под фундамент временного моста, установке металлоконструкций под опоры временного моста и работы по усилению полотна технологической дороги от правой части моста. «Станично-Луганский райавтодор» устанавливает тросовые ограждения.

Также украинская сторона обеспечивает безопасный переход жителей оккупированной территории на подконтрольную украинскому правительству. На месте работают волонтеры и представители Красного Креста.

Напомним, что возле разрушенного моста в районе пгт Станица Луганская через реку Северский Донец установили веб-камеру.