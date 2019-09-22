«Папа смотрел телевизор и просто успел вовремя отскочить»: В Снигиревке водитель влетел на легковушке в стену дома

В Снигиревке водитель легкового автомобиля протаранил стену в частном жилом доме.
Об этом в Facebook-группе «Снигиревка в объективе» сообщила Наталия Мельникова
В доме находились двое взрослых и маленький ребенок. Никто из граждан в результате инцидента не пострадал.
– Папа смотрел телевизор и просто успел вовремя отскочить. Я просто в шоке, – говорит женщина.
По ее словам, водителя зовут Владислав Дзюбан. На месте происшествия были сотрудники полиции, которые оформили ДТП. О причинах того, как водитель съехал с дороги и протаранил стену, не говорится.
Напомним, как на Николаевщине внедорожник въехал в дом, а чтобы достать пострадавшего водителя, пришлось привлекать спасателей.