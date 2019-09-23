Американец под водой сделал предложение девушке и утонул – она сняла на видео последние минуты его жизни

Житель американского штата Луизиана Стивен Вебер утонул в Танзании после того, как нырнул под воду и сделал предложение своей девушки Кенеше Антуан.

Об этом сообщает CNN, передает «Сноб».

Пара отправилась отдыхать и арендовала бунгало, стоящее в 250 метрах от берега. Его особенность в том, что дом наполовину погружен в воды Индийского океана.

19 сентября Вебер нырнул, чтобы сделать необычное предложение своей девушке. Происходящее она записала на видео.

Мужчина подплыл к окну их номера и приложил записку: «Я не могу задерживать дыхание достаточно долго, чтобы рассказать обо всем, что я люблю в тебе. Но все это, я люблю с каждым днем все больше». Затем он перевернул листок, где было написано: «Ты выйдешь за меня?» — показал обручальное кольцо и скрылся из вида.

«Ты так никогда и не вернулся из этих глубин, и не услышал мой ответ: «Да! Да! Миллион раз «да», я выйду за тебя!». Нам так никогда и не удастся обняться и отпраздновать начало нашей совместной жизни, потому что ее лучший день превратился в худший, в самый жестокий поворот судьбы, который можно представить», — написала Антуан в Facebook, но не уточнила, что именно произошло с ее женихом.

В гостиничном комплексе The Manta Resort, где остановилась пара, подтвердили смерть отдыхающего. Как рассказал «Би-би-си» директор курорта, сотрудники отеля отправились на место происшествия из-за сообщения о «проблемах в воде», но когда они прибыли, то уже ничем не смогли помочь. Расследование обстоятельств гибели мужчины продолжается.

Власти США выразили соболезнования родным и близким погибшего в Танзании американского туриста, но деталей случившегося не уточнили.