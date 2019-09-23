В Пакистане автобус врезался в холм – погибло 26 человек

Не менее 26 человек погибли и еще 12 пострадали в результате аварии автобуса в воскресенье утром в регионе Гилгит на севере Пакистана.

Об этом сообщает газета Dawn 22 сентября.

Согласно данным полиции, пассажирский автобус, принадлежащий частной компании, направлялся из округа Скарду в город Равалпинди. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в каменистый холм.

Отмечается, что среди жертв аварии есть женщины и дети. Пострадавшие отправлены в госпиталь города Чилас.

Напомним, как под Одессой столкнулись переполненная «маршрутка» и грузовик.