В Хмельницкой области пьяный водитель въехал в столб – погибли четверо его пассажиров

В ночь на воскресенье, 22 сентября, возле села Новоселка Хмельницкой области 25-летний водитель автомобиля «Ford Mondeo» въехал в электроопору и перевернулся. В результате ДТП погибли четверо пассажиров легковушки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Хмельницкой области.

Четверо пассажиров машины 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения сидели на заднем сиденье и погибли на месте. Все они были жителями Деражни и Деражнянского района. Водитель получил политравмы и госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир не пострадал.

По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, как в Снигиревке водитель легкового автомобиля протаранил стену в частном жилом доме.