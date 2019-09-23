В Киеве на стоянке загорелись автоцистерны с топливом – спасатели оперативно ликвидировали пожар

В воскресенье, 22 сентября, Киева на территории автостоянки на улице Вискозной,3 загорелись 9 автоцистерн с горючим.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«На территории автостоянки в Деснянском районе произошло возгорание автоцистерн с горючим. В настоящее время горят 9 автоцистерн, с последующим разливом горючего на 500 кв. м.», - сообщили в КГГА.

К ликвидации пожара были привлечены 75 человек личного состава ГосЧС Киева и отделения спасателей КАРС «Киевская служба спасения».

В ГосЧС уточнили, что пожар автоцистерн с топливом - бензином и дизелем - возник в 21:55. В 23:48 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

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