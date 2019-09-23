В Греции задержали сирийских мигрантов, которые притворились украинской волейбольной командой, чтобы пересечь границу

В Греции задержали десятерых сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini.

Мигрантов задержали в аэропорту Афин в воскресенье, 22 сентября, после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они представили, были известны как похищенные или утерянные.

Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них были два волейбольных мяча. После допроса полиция установила, что они на самом деле не являются волейбольной командой.

Их задержали и отправили в следственный магистрата, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утраченных проездных документов. Полиция заявила, что мужчины планировали попасть в другую страну Евросоюза. СМИ сообщают, что сирийцы планировали добраться в Цюрих.

Ранее сообщалось, что в Нигерии задержали мужчину, который залез на крыло Boeing, когда тот готовился к взлёту.

Напомним, что двое мигрантов спрятались в грузовике, чтобы приехать во Францию, но их привезли в Украину. Также ранее в Испании задержали марокканцев, которые пытались пересечь границу под приборной панелью и капотом машин.