На Киевщине на трассе в результате столкновения грузовика и автобуса погибли три человека

На автодороге «Киев-Харьков» возле села Бзов в Барышевском районе Киевской области в результате ДТП с участием трех машин погибло три человека.

Об этом сообщает прес-центр Нацполиции Киевской области.

«Двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним», - сказано в сообщении.

После столкновения с пассажирским автобусом, виновника ДТП протащило вперед, и он въехал и сцепился еще с одной машиной на обочине дороги.

В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий человек умер уже в карете скорой по дороге в больницу.

На данный момент полиция устанавливает причины ДТП. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Напомним, в Житомирской области на трассе грузовик протаранил пассажирский автобус, погибли девять человек.