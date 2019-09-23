В Николаеве на проспекте легковушка сбила пешехода

В понедельник, 23 сентября, в Николаеве на проспекте Центральном произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «Volkswagen» и пешехода.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаевской области».

По предварительной информации, автомобиль двигался по проспекту со стороны улицы Бузника в сторону Центрального рынка и в районе улицы Водопроводная совершил наезд на пешехода.

На данный момент о состоянии пострадавшего неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что предварительно мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Его с травмами неизвестной степени забрала карета скорой медицинской помощи.

Напомним, как в Николаеве легковушка наехала на ребенка, который с матерью переходил дорогу – водитель говорил, что не увидел их из-за стойки.