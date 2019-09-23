ГБР открыло производство по факту событий 2 мая в Одессе – предполагают, что экс-спикер ВР Парубий координировал массовые беспорядки

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Об этом свидетельствует документ, который Парубий опубликовал на своей странице в Facebook.

В документе говорится, что ГБР открыло производство по факту создания и координирования Парубием общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории Одессы.

В связи с этим следователь запросит в аппарате Верховной Рады ряд документов, связанных со временной следственной комиссией парламента по расследованию гибели граждан в Одессе, Мариуполе и городах Луганской и Донецкой областей.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

18 сентября 2017 года горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Напомним, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по фактам нецелевого использования бюджетных средств и злоупотребления служебным положением председателем Верховной Рады Андреем Парубием.