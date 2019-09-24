В Албании полиция задержала журналистов, которые сообщили ложную информацию о приближающемся землетрясении

Албанская полиция задержала двоих журналистов - Аурела Ракипллари с сайта новостей Syri.net и Даниэла Грица из газеты Shekulli за «публикацию ложной информации, которая вызвала панику» о приближении нового землетрясения.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Balkan Insight.

Как известно, в Албании произошло сильнейшее землетрясение за последние 30 лет – пострадали больше сотни человек.

После землетрясения в субботу некоторые люди спали в своих машинах или на полях. Однако после очередного сильного дрожания в 20:00 в воскресенье некоторые СМИ сообщили еще более тревожную новость, заявив: «Греческий сейсмограф говорит: держитесь подальше от ваших домов, около 23:30 ожидается сильное землетрясение».

Тогда целые семьи поспешили покинуть свои дома, а большое шоссе было заполнено автомобилями, которые пытались выехать из столицы Тираны. Паника продолжалась около двух часов, после чего люди начали успокаиваться.

Syri.net, оппозиционное СМИ, заявило, что арест журналиста является выборочным и имеет целью закрыть свободные СМИ.

«Новость, которая посоветовала гражданам оставаться на улице из-за прогноза греческого сейсмографа, используется как оправдание [премьер-министром Эди] Рамой, чтобы закрыть важнейший антиправительственный портал», - заявила Syri.

В последние дни албанские СМИ публиковали подробные интервью с греческим сейсмографом Акисом Целентисом. По его словам, Албания расположена в активной сейсмической зоне, и вероятность крупных землетрясений остается высокой. Однако некоторые СМИ вышли за рамки его слов, предсказав сильное землетрясение около 23:00.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне разрабатывают систему для борьбы с дезинформацией в соцсетях.