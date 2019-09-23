«Выпил грамм 150 спиртного», – депутат Херсонского горсовета Рищук отрицает, что был пьян и затеял драку

Депутат Херсонского областного совета (входит во фракцию БПП «Солидарность») Евгений Рищук отрицает обвинения в избиении депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова в селе Правые Саги Олешковского района Херсонской области на празднике «День села».

Как заявил Рищук пребывавший в нетрезвом состоянии Чухалов якобы сам набросился на него, сообщает УНИАН.

«Роману за участие в организации праздника в селе Правые Саги заплатили из бюджета сельсовета 3 тысячи гривен. В 22:30 он начал сворачивать музыкальную аппаратуру, его попросили оставить музыку еще ненадолго, за что он потребовал дополнительно 500 гривен. Я возмутился, и Чухалов на меня набросился. У меня до сих пор болит плечо, на лице есть синяк. Я написал по этому поводу заявление в полицию», - рассказал Рищук.

Он утверждает, что выпил на празднике небольшое количество спиртного, в то же время как Чухалов был сильно пьян.

«Я сейчас немного нездоров, прохожу лечение. Потому за весь день на праздничных застольях выпил грамм 150 спиртного», - сказал Рищук.

Также Рищук заявил, что не бил херсонского активиста, депутата Днепровского райсовета Херсона Александра Власова, в чем его обвиняет последний.

«Когда люди, прибывшие из Херсона в связи с инцидентом, начали меня преследовать, я вышел из машины, и как только я открыл дверь, Власов начал кричать, что его бьют. Если бы я действительно ударил, это наверняка бы сняли на видео», - заявил Рищук.

В то же время советник главы Херсонской ОГА Богдан Ковалев также утверждал, что Рищук якобы угрожал ему и руководителю ОГА Юрию Гусеву.

«Он (Рищук, - УНИАН) и его водитель Галушка, находились в нетрезвом состоянии и постоянно пытались с нами договориться и после отказа, резко перешли к угрозам», - написал Ковалев.

Рищук же утверждает, что «возможно и позволил себе эмоциональные высказывания», но не угрожал.

Напомним, ранее у Евгения Рищука 19 июня СБУ провела обыски по уголовному производству об убийстве чиновницы Херсонской мэрии Екатерины Гандзюк.