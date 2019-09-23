На Херсонщине мужчину, который праздновал свадьбу дочери и решил пустить фейерверк на дороге, насмерть сбила машина

В Геническе 45-летнего мужчину, праздновавшего свадьбу дочери, насмерть сбил автомобиль.

Об этом сообщает Kherson.net.

Сообщается, что мужчина отмечал свадебное торжество своей дочери в одном из местных кафе по улице Центральной. Праздник длился допоздна и в 11 вечера отец решил поздравить молодоженов фейерверком.

Чтобы не устраивать громкий шум возле кафе он решил выйти на проезжую часть и запустить пиротехнику там, но по неосторожности не заметил проезжающий мимо автомобиль, который его сбил. Дочь увидела лежащего на дороге отца мигом вызвала медиков, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Врачи лишь констатировали смерть.

В отделе коммуникации ГУ Полиции Херсонской области выяснили что мужчину столкнул автомобиль «Chevrolet», за рулем которого был 26-летний местный житель. Пока неизвестно, находился ли водитель в нетрезвом состоянии.

Напомним, в Кабуле во время свадебной церемонии произошел теракт.