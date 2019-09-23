Николаевские пожарные спасли из огня ежа

Работники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области во время тушения пожара нашли и спасли ежа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Иляна Пацюк.

«Ёжик, которого сегодня спасли наши пожарные во время ликвидации пожара сухой травы и мусора. Он так милый и главное - невредим!» - написала она.

Напомним, что ранее николаевские спасатели достали из холодильника на свалке двоих щенков – по этому месту должен был пройти бульдозер.

Также в Николаеве в стене здания военкома застряли три котенка – их достали военнослужащие.