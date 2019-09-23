В Чернигове подросток, который взял у деда машину и ездил без прав, на скорости врезался в столб – погибли четыре человека

В Чернигове автомобиль «Volkswagen Passat» на высокой скорости въехал в придорожное дерево, в результате погибли водитель и трое пассажиров.

Об этом информирует пресс-служба полиции Черниговской области.

ДТП произошло после полуночи, 23 сентября. На месте происшествия правоохранители выяснили, что водитель легковика не справился с управлением на мокрой дороге и во время спуска с холма выехал за пределы проезжай части, где столкнулся с деревом.

От мощного удара автомобиль буквально разорвало на части. Водитель и трое пассажиров погибли на месте, а одной девушке, сидевшей на пассажирском сидении, посчастливилось остаться в живых. Ее госпитализировали с травмами в городскую больницу.

По данным полиции, за рулем «Volkswagen» был подросток, который не имел прав. Он планировал получить водительское удостоверение, поэтому взял у деда машину и вместе с друзьями-сверстниками поехал кататься по городу. Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УКУ.

Напомним, в Житомирской области на трассе грузовик протаранил пассажирский автобус, погибли девять человек.