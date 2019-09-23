В центре Николаева водитель «Daewoo» не справился с управлением и въехал в припаркованный «Hyundai»

В понедельник, 23 сентября, в Николаеву по проспекту Центральному произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - «Daewoo» и «Hyundai».

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.

Так, около 14:00 водитель автомобиля «Daewoo» двигаясь по проспекту Центральном не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным «Hyundai». К счастью в данной дорожной аварии обошлось без пострадавших. На водителя патрульные составили административные материалы по ст. 124 КУоАП.

При этом отмечается, что всего за сегодняшний день, по состоянию на 17:00, в Николаеве произошло 11 ДТП.

Патрульная полиция в очередной раз призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД! Ведь последствия пренебрежения правилами дорожного движения могут стать катастрофическими!