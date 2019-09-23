В СМИ сообщили о задержании на границе с крупной суммой денег экс-супруги Князева - он заявил, что не хватило нужных документов

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прокомментировал информацию СМИ о его экс-супруге, которую с полумиллионом евро остановили на границе с Польшей.

Соответствующий пост он написал на своей странице в Facebook.

Накануне в ряде СМИ сообщили, что пограничники остановили автомобиль экс-супруги начальника Нацполиции Виктории Князевой. При досмотре правоохранители обнаружили в Mercedes-Benz 500 тысяч евро. В издании «Украинская правда» сообщают, что, кроме экс-супруги главы Нацполиции в машине, по данным СМИ, находилось еще двое граждан Украины и один - Хорватии. На просьбу прокомментировать указанную информацию в пресс-службе полиции напомнили, что Князев – разведен.

В свою очередь Сергей Князев назвал информацию ложью.

— Средства массовой информации мгновенно распространили «новость» о перевозке ею почти что мешка с деньгами. Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью, - написал Князев.

Глава Нацполиции заявил, что Князева, являющаяся сотрудником строительной фирмы «Атлант», вместе с главой фирмы Вадимом Каганом пересекали границу. О сумме денег пограничникам сообщил сам Каган. По его словам, 500 тысяч были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре Киева. Пограничникам, как отмечает Князев, не хватило всего пакета документов.

— Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан, - написал Князев.

Также глава Нацполиции сообщил, что в автомобиле находили украинский и европейский партнеры Кагана, а у самой Князевой при себе были 2 тысячи 100 евро «командировочных».

Напомним, три заместителя главы Нацполиции Сергея Князева увольняются со службы, а именно Вячеслав Аброськин, Виталий Невгад и Игорь Купранец.