Возле Коблево на трассе грузовик «догнал» автобус

В Николаевской области на участке трасса М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и седельного тягача.

Об этом сообщил очевидец ДТП в Viber-канале «ДТП и дороги в Николаеве и области».

«За Коблево в сторону Одессы, фура догнала автобус», – говорится в сообщении.

О подробностях инцидента, а также о пострадавших информации пока нет. Судя по фото, из-за аварии на участке трассы затруднен проезд.

Напомним, как в Киевской области 23 сентября из-за ДТП грузовика и автобуса погибли три человека. А днем ранее в Житомирской области грузовик столкнулся с автобусом и погибли девять человек. 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области переполненная людьми маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате этой аварии также погибли девять человек.