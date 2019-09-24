В Николаевской области за сутки было два пожара в лесах и шесть на открытой территории

В Николаевской области 23 сентября зафиксировали восемь пожаров в экосистемах

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Так, на открытых территориях за сутки зарегистрировано шесть пожаров сухой травы, деревьев, кустарников, мусора общей площадью более 14 гектар.

Кроме этого пожарные 5-й государственной пожарно-спасательной части тушили пожар хвойной подстилки на территории Балабановского лесного урочища в Корабельном района на площади один гектар.

В этот же день пожар площадью 1500 квадратных метров возник и на территории Мешково-Погореловского лесного урочища в Витовском районе, подразделения ГУ ГСЧС в это место не привлекались.

Напомним, как николаевские пожарные спасли из огня ежа во время пожара сухой травы и мусора.