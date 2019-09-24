В Николаеве пожарным пришлось выломать двери, чтобы попасть в квартиру и спасти женщину

В Николаеве 24 сентября пожарные спасли тяжело больную женщину из квартиры, где произошло возгорание.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 9:21 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажки в переулке Парусном. По словам председателя ОСМД, из квартиры, где проживает пожилая пара, идет дым. По прибытию спасатели с помощью бензорезака и ручного инструмента попали в задымленную квартиру, где обнаружили её хозяйку – больную женщину, прикованную к постели, она находилась в сознании. Пожарные сразу же надели на нее кислородную маску, мужа женщины дома не оказалось. Пожар пищи на плите на незначительной площади ликвидировали подручными средствами.

Спасатели передали женщину врачам скорой медицинской помощи. Дополнительно на месте происшествия работали сотрудники полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец сжигал мусор и огонь перекинулся на его домовладение.