На недостроенный военный городок на полигоне «Широкий лан» потратили почти 309 миллионов гривен

Сумма потраченных средств на строительство лагерного городка на территории полигона «Широкий лан» в Николаевской области составляет 308,77 миллиона гривен.

Об этом сообщает «InfoResist» со ссылкой на ответ Министерства обороны Украины.

В ответе сказано, что на сегодняшний день строительная готовность первого пускового комплекса, который включает в себя строительство 11 казарм, составляет 75%. Строительные работы планируется завершить к концу 2019 года.

Строительная готовность второго пускового комплекса составляет 45%. Он включает в себя строительство столовой, контрольно-пропускного пункта, внешнего электроснабжения, объектов инженерного обеспечения (очистные сооружения, котельная, инженерные сети, водопровод и канализационные стоки).

Сейчас работы в данном направлении приостановлены в связи с проведением судебно-строительной экспертизы в уголовном и хозяйственном производстве. Они будут возобновлены после вынесения судом соответствующего решения.

Напомним, что городок планировали построить еще в 2018 году. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту нанесения ущерба Украине на сумму примерно 37 миллионов гривен в результате выполнения строительных работ на территории полигона «Широкий лан».