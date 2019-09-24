Возле Коблево снова ДТП с участием нескольких фур – движение по одесской трассе затруднено

На границе Николаевской и Одесской областей 24 сентября снова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей, что спровоцировало пробку из автомобилей на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск».

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги в Николаеве и области».

Как известно, утром в этом же районе грузовик «догнал» пассажирский автобус, который направлялся в Чехию.

«Коблево, мост, две фуры. Из Одессы пробка, машины едут низом вдоль лимана», – пишет один из свидетелей пробки из-за аварии.

Напомним, как в Киевской области 23 сентября из-за ДТП грузовика и автобуса погибли три человека. А днем ранее в Житомирской области грузовик столкнулся с автобусом и погибли девять человек. 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области переполненная людьми маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате этой аварии также погибли девять человек.