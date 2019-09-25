В Италии мужчина случайно застрелил своего отца на охоте

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34-летний итальянец во время охоты в южной провинции Салерно случайно подстрелил своего отца, перепутав его с кабаном.

Об этом сообщает Сегодня, ссылаясь на Voce di Strada.

В воскресенье, 22 сентября, двое мужчин отправились на охоту. Сын обратил внимание на внезапно появившуюся среди деревьев тень и шелест листвы и выстрелил. Однако попал не в кабана, а в своего отца – 55-летнего Мартино Гаудиозо.

Охотник немедленно поднял тревогу и попытался оказать первую помощь отцу, раненому в живот. Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего. 

Стоит отметить, что инцидент произошел на территории национального парка, где охота запрещена. Полиция изъяла винтовку и начала расследование. 

Ранее сообщалось, что в Днепре на охоте мужчина ранил своего сына из ружья.

Мила Волкова

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