Фура «Софиевского гранкарьера», которым владеет нардеп Негулевский, оказалась с перегрузом почти на 12 тонн

Седельный тягач со щебнем «Софиевского гранитного карьера» оказалась перегруженной на 12,7 тонн.

Соответствующее видео и фото накладной и чека прохождения габаритно-весового контроля в Facebook опубликовала Татьяна Локацкая.

Как известно, утром 24 сентября водитель груженного щебнем тягача отказывался заезжать для проверки на пункт габаритно-весового контроля. При этом в его транспортной накладно с печатью «Весовая ООО «София - Гранит» указано, что вес щебня составляет 20,36 тонн.

Позже грузовик все-таки заехала на ГВК. Результаты показали, что общая масса автомобиля составила 52,7 при допустимых законом 40 тонн.

Как известно, владельцем ООО «София – Гранит» является действующий нардеп-мажоритарщик от «Слуги народа» Игорь Негулевский. Он же возглавлял в качестве директора это предприятие до избрания в Верховную Раду. В парламенте Негулевский сейчас также является председателем подкомитета по вопросам автомобильного транспорта Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Редакция «Преступности.НЕТ» пыталась связаться с Негулевским, но он не отвечал на телефонные звонки.

Также добавим, что буквально вчера на Fаcebook Негулевский опубликовал свое фото на пункте ГВК, подписав «Баштанка может спать спокойно, перегруз сегодня точно не пройдут».

А еще раньше он похвастался фото законопроекта об ужесточении наказания за перегруз, отметив, что фуры больше не будут давить дороги в Украине.

Напомним, как в Южноукраинске установили ГВК из-за «Дорлидера», который возит щебень с существенным перевесом.