В центре Николаева рабочие пытались забетонировать деревья – после огласки и возмущений ситуацию исправили

В Николаеве 23 сентября рабочие залили раствором основания двух деревьев возле бара «Сотка».

Об этом сообщила Марина Головина в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

«Вначале физически не позволяли снимать, мол, частная собственность, но деревья – собственность городская. Позвонила в 102… после этого удалось и снимки сделать. Тополя живые и здоровые, стволы огромны, руками не обнять. Жаль, если погибнут», - сообщила она.

В комментариях к посту департамент ЖКХ Николаевского городского совета попросил департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции проверить данную ситуацию, нет ли нарушения правил благоустройства.

Департамент внутреннего финансового контроля посетил место работ вместе с представителями администрации Центрального района и Государственной экологической инспекции. По данному факту составили административный протокол по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов»). Протокол направят на рассмотрение в административную комиссию по месту жительства нарушителя. Не уточняется, кого конкретно оштрафуют – рабочего или организатора строительства.

Позднее Марина Головина в комментариях отметила, что после визита комиссии вокруг стволов убрали раствор.

Напомним, что ранее в Николаеве аварийное дерево, которое просили спилить еще два года назад, рухнуло на жилой дом.