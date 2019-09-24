Нардеп Негулевский заявил, что ответственные за перегруженную фуру «Софиевского гранкарьера» будут наказаны

Народный депутат Игорь Негулевский, который до выборов был директором ООО «София - Гранит», заявил, что предприятие должно заплатить штраф за перегруз фуры, а виновные должны понести наказание.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Как известно, утром 24 сентября водитель груженного щебнем тягача отказывался заезжать для проверки на пункт габаритно-весового контроля. При этом в его транспортной накладно с печатью «Весовая ООО «София - Гранит» указано, что вес щебня составляет 20,36 тонн. Позже водитель заехал на ГВК и прибор зафиксировал общий вес в 52,7 тонн при допустимых 40.

«Как добропорядочное предприятие нынешнее руководство получило штраф от Укртрансбезопасности и должно полностью его оплатить. О том, как это произошло, они проведут отдельную проверку и виновные будут наказаны. Но уверяю, что в нашей стране закон один для всех и каждый должен отвечать за свои действия. И здесь не должно быть разницы, бывшее предприятие депутата или чиновника. Отдельно хочу заметить, что к действиям и принятию решений руководством ООО «София-гранит» я не имею никакого отношения», – написал нардеп.

Также он опубликовал фото составленных «Укртрансбезопасностью» документов, скогласно которым штраф за перегруз составил почти 792 евро. Кроме того на других снимках видно, как перегруженная фура высыпала часть щебня из полуприцепа на разрушенной дороге и им засыпали ямы.

Отметим, что согласно данных Госреестра юрлиц, владельцем ООО «София – Гранит» является Игорь Негулевский. Он же возглавлял в качестве директора это предприятие до избрания в Верховную Раду. В парламенте Негулевский сейчас также является председателем подкомитета по вопросам автомобильного транспорта Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры.