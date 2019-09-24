В центре Николаева водитель фургона сбил женщину, которая с ребенком переходила дорогу

В Николаеве на пересечении Центрального проспекта 24 сентября водитель фургона «Iveco» сбил 36-летнюю женщину, которая вместе с ребенком переходила дорогу по зебре.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель фургона двигался в крайнем левом ряду. Судя по повреждениям, удар были сильный – на капоте осталась вмятина, у автомобиля разбита решетка радиатора. Пострадавшую доставили в Больницу скорой медицинской помощи, тяжесть травм неизвестна. Ребенок физических травм не получил, но находится в состоянии шока.

Патрульные доставят водителя в наркологический диспансер, чтобы проверить, находился ли он в состоянии опьянения. На месте происшествия образовалась небольшая пробка.

Напомним, что ранее в Николаеве на Центральном проспекте сбили мужчину.