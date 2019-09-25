Во Франции женщина нашла на своей кухне картину, которая может стоить миллионы евро

В городе Компьен, недалеко от Парижа, пожилая француженка нашла у себя на кухне картину «Осмеяние Христа» эпохи Проторенессанса, которая ранее считалась безвозвратно утерянной.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на «The Guardian».

Картина висела прямо над плитой для приготовления пищи. Француженка думала, что это старая икона, и решила выяснить ее стоимость. Оказалось, что это шедевр эпохи Проторенессанса. Специалисты утверждают, что автор картины – флорентийский живописец Чимабуэ, живший в XIII веке.

Картина «Осмеяние Христа» входит в серию из восьми работ, изображающих распятие и страсти Христовы. Французский искусствовед Эрик Тюркин утверждает, что в подлинности картины нет никаких сомнений. На данный момент работа проходит анализ инфракрасным излучением. Он должен окончательно подтвердить её принадлежность к Чимабуэ. Работу выставят на аукционе, который пройдет во Франции 27 октября. Ожидается, что ее цена может достичь 6 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что бельгиец случайно купил полотно Рембрандта стоимостью не менее €30 миллионов за 500 евро.