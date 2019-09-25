В Николаеве столкнулись «Skoda» и грузовик – водителя легковушки забрала «скорая»

В Николаеве в среду утром, 25 сентября, на пересечении улиц Казарина и 3-я Военная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Водитель «Skoda» двигался по улице Каразина со стороны улицы 2-й Военной в направлении Гречишникова.
На пересечении с 3-й Военной он не пропустил грузовик «MAN», водитель которого ехал со стороны Степной в сторону улицы
Водителя легкового автомобиля забрала карета скорой медицинской помощи.
На месте работают сотрудники полиции. Из-за ДТП проезд на участке временно затруднен.