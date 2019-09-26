В Южной Корее перепутали пациенток и сделали аборт не той женщине

иллюстрация из Интернета В Южной Корее врачи ошиблись пациенткой и сделали аборт не той женщине.

Об этом сообщает The Korean Herald.

Пациентка из Вьетнама пришла в больницу в Сеуле на шестой неделе беременности. Врач и медсестра медучреждения решили, что женщина пришла на аборт. Они даже не уточнили имя пациентки и не спросили, на какую именно процедуру она записана. Женщине вкололи анестетик и отправили на аборт.

О последней процедуре пациентка узнала только на следующий день, когда у нее началось кровотечение. Она обратилась в клинику, где ей заявили, что беременность прервана. Женщина обратилась в полицию - против медсестры и врача открыли дело по статье о халатности.

Напомним, в США большое жюри округа Джефферсон обвинило 27-летнюю Марши Джонс из Бирмингема, штат Алабама, в непредумышленном убийстве после того, как ее нерожденный ребенок погиб из-за выстрела в живот. Джонс арестовали.