В селе под Николаевом загорелся бензовоз – мужчина пытался его потушить и получил ожоги

Во вторник, 24 сентября, в селе Радостный Сад спасатели ликвидировали пожар бензовоза.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 12:04 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре бензовоза, который находится в гараже на улице Варваровской. По указанному адресу направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачен моторный отсек бензовоза. Пожарные не допустили распространения огня на цистерну, в которой находились остатки дизельного топлива.

В 12:40 пожар площадью 5 квадратных метров локализовали, а в 12:46 ликвидировали, его причина – короткое замыкание электросети.

Как стало известно, 60-летний мужчина пытался самостоятельно потушить пожар и получил ожоги, его доставили в Николаевскую городскую больницу.

От ГСЧС к тушению привлекалось одна единица техники и пять человек.

Напомним, что ранее житель Николаевщины получил ожоги, когда самостоятельно тушил пожар трактора.