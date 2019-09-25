Налоговики выявили 62 нарушения торговли алкоголем и табаком на курортах Николаевщины

Владислав Ракипов Сотрудники главного управления ГНС в Николаевской области в ходе проведения операции «Курорт-2019» установили 62 случая нарушения торговли алкоголем и табачными изделиями.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции ведомства в среду, 25 сентября.

По словам начальника управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Владислава Ракипова, работники службы выявили шесть фактов торговли алкоголем и табачными изделиями без наличия лицензии на такой вид деятельности, шесть фактов реализации алкоголя и табака без марок акцизного налога, один факт розничной торговли табаком по ценам выше максимальных розничных цен, 6 фактов продаж алкоголя по заниженным ценам и два факта реализации алкоголя на розлив. Также они нашли 35 других нарушений.

В целом к нарушителям применили штрафные санкции в сумме 970,7 тысяч гривен. Из них в бюджет уже поступило 128,5 тысяч гривен.

В то же время за период курортного сезона 2019 года на территории Черноморского побережья Николаевской области субъекты хозяйствования получили 643 лицензии на розничную торговлю алкогольными и табачными изделиями. В прошлом году количество лицензий было на 23 меньше. В местные бюджеты поступило 130, 8 тысяч гривен.

Главное управление Государственной налоговой службы в Николаевской области выдало 439 лицензий на право розничной торговли алкоголем и табачными изделиями в Березанском районе субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торговли, общепита и услуг и 204 в Очаковском.

Напомним, что в 2018 году в курортной зоне Николаевщины выявили 49 случаев нарушения закона при продаже алкоголя и табака.