На Николаевщине столкнулись мопед и «Газель» – водителя и пассажира госпитализировали

В Новой Одессе во вторник, 24 сентября, столкнулись мопед и «Газель».

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 17:00 на улице Лермонтова 21-летний водитель, управляя мопедом, по предварительным данным, не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасное расстояние, из-за чего допустил столкновение с автомобилем Газель.

В результате столкновения транспортных водителя мопеда и его 17-летнюю пассажирку с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта»), санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Николаеве столкнулись «Skoda» и грузовик – водителя и пассажира легковушки забрала «скорая».