В Вознесенске полиция продолжает разыскивать подростка, который пропал без вести в августе

Вознесенский отдел полиции продолжает разыскивать без вести пропавшего 16-летнего Аурелия Гонцу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Подросток утром 17 августа ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в джинсовые шорты темно-синего цвета, футболку красного цвета спереди и синего цвета сзади, синие джинсовые кроссовки.

Полиция просит граждан, которые могут помочь в розыске без вести пропавшего, или предоставить полезную информацию, сообщать в Вознесенский отдел полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24, или по телефонам (05134) 4-54-44, (093) 858-68-58 и 102.