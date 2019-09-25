На Николаевщине разыскивают мужчину, который возвращался с заработков в Польше и пропал без вести

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В Николаевской области полиция разыскивает 37-летнего Евгения Тимощука – жителя Коблево, который пропал без вести.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина 10 сентября в телефонном разговоре сообщил матери, что возвращается домой из Польши, где находился на заработках. По информации правоохранителей, разыскиваемый пересек границу, но до настоящего времени к месту проживания не вернулся и его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 172 см, худощавый, волосы короткие русые.

Особые приметы: на спине татуировка «Смерть с косой», на руках шрамы от порезов вен, на правой брови шрам от рубленой раны.

Был одет в красную легкую куртку, синие джинсы, при себе имел рюкзак.

Полиция просит граждан, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, сообщить в Березанское отделение полиции по адресу: Березанка, улица Центральная, 43, или по телефонам (05153) 2-13-67, 096-434-87-58, 095-435-92-09, 102.

Напомним, что в Вознесенске полиция продолжает разыскивать подростка, который пропал без вести в августе.

Вадим Богданов

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