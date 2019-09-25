В полиции ищут свидетелей, как из поезда «Николаев-Киев» пропал адвокат, найденный впоследствии мертвым

Полиция ищет свидетелей того, как 21 сентября из поезда «Николаев – Киев – Ровно» пропал адвокат.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

23 сентября в полицию Ингульского района обратились родственники адвоката и сообщили, что он исчез. Вечером он выехал с городского железнодорожного вокзала в Киев, однако в место назначения так и не прибыл. 24 сентября тело разыскиваемого мужчины нашли возле железнодорожного полотна в Новобугском районе Николаевской области.

Осмотрев тело, эксперт пришел к предварительным выводам, что внешних признаков насильственной смерти нет, а имеющиеся травмы характерны для падения с движущегося транспорта. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства смерти адвоката расследуются в рамках начатого уголовного производства по факту его исчезновения, как того требует процедура в подобных случаях по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Известно, что он ехал на 24 месте в 12 вагоне поезда «Николаев – Киев – Ровно». Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также пассажиров и персонал поезда или других граждан, которые могли бы контактировать с адвокатом или видели его, и могут предоставить любую информацию.

Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах гибели адвоката, обращаться в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42А, или по телефонам 102, (0512) 64-95-99, 53-18-53.