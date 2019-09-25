В центре Николаева столкнулись «Kia» и «Opel» – в ДТП пострадала девушка

В Николаеве на пересечении Центрального проспекта и улицы Инженерной 25 сентября столкнулись автомобили «Kia» и «Opel».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Водитель «Kia» двигался по проспекту, а «Opel» ехал по Инженерной и не уступил ему дорогу. «Kia» врезалась в бок «Opel», который отлетел от удара. Оба автомобиля получили механические повреждения.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что пассажирке «Kia» вызвали «скорую», но по ее приезду она сказала, что все в порядке и от госпитализации отказалась. По фото видно, что в автомобиле сработала подушка безопасности, но девушка, судя по всему, ударилась головой в лобовое стекло, возможно она была не пристегнута.

По информации патрульных, на водителя «Opel» составляют административный протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил дорожного движения»).

Напомним, что ранее в Николаеве столкнулись «Skoda» и грузовик.