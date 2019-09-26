В Николаеве мужчина под кайфом бросался на прохожих – после задержания патрульными он умер под отделением полиции

В Николаеве возле отдела полиции умер мужчина с признаками наркотического опьянения, которого патрульные задержали из-за приставаний к прохожим.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

25 сентября около 18:30 патрульные получили вызов, что возле одного из домов на проспекте Корабелов хулиганит неизвестный мужчина, цепляется и бросается на прохожих. Оперативно прибыв на место, патрульные увидели мужчину, который имел явные признаки наркотического опьянения.

Неизвестный нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью. На замечания он не реагировал. Поскольку гражданин вел себя неадекватно, то патрульные приняли решение надеть на него наручники, чтобы он не навредил себе или окружающим

После этого полицейские вызвали психиатрическую бригаду скорой медицинской помощи в помещение Корабельного отдела полиции, куда они планировали доставить неизвестного.

«У отдела полиции, при выходе из служебного автомобиля, мужчина продолжил вести себя неадекватно, упал на землю и пытался нанести себе телесные повреждения. Правоохранители держали его, чтобы он себе не навредил. Внезапно патрульные заметили, что гражданин прекратил сопротивляться и начинает терять сознание. Полицейские сразу начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали на место еще одну карету скорой. После приезда медиков и оказания первой неотложной помощи, врачи констатировали смерть мужчины», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Во время предварительного осмотра тела судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Более подробно причины смерти будут устанавливаться экспертизой.

Департаментом патрульной полиции назначено служебное расследование. Полицейских на время проведения расследования отстранили от занимаемых должностей для обеспечения максимальной объективности.

По данному факту информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что 26 марта в Николаеве была похожая ситуация. Тогда мужчина устроил пьяный дебош и умер, после того как его задержала полиция.