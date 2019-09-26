В центре Николаева из-за аварийных работ до вечера не будет воды

В центре Николаева 26 сентября из-за необходимости провести аварийные работы в сети до вечера отключат водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Николаевводоканал».

Для локализации аварии и вытекания воды с 10:00 до 17:00 водоснабжение отключат по следующим адресам:

- от улицы Садовой до улицы Соборной; - от проспекта Центрального до улицы Никольской.

Напомним, что в августе «Николаевводоканалу» согласовали программу обновления инфраструктуры на 15 лет. Директор предприятия отмечал, что в Николаеве довольно устаревшая инфраструктура и аварии на коллекторах могут привести к техногенной катастрофе, если заранее не взяться за эти проблемы.