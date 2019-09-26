Николаевские спасатели за сутки четыре раза выезжали тушить пожары хозсооружений

За прошедшие сутки, 25 сентября, сотрудники Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты потушили 4 пожара хозяйственных сооружений на территории частных домовладений.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Два случая произошли в Баштанском районе. О первом, на улице Школьной села Марьевка, на линию «101» сообщили в 14:06. Прибывшие пожарные 7-й государственной пожарно-спасательной части не допустили распространение огня на жилой дом. В 14:50 пожар площадью 30 квадратных метров локализовали, а в 15:03 - ликвидировали.

На улице Командовского села Доброе спасатели, начиная с 22:22 почти час тушили пожар сооружения хозяйственного назначения на площади 30 квадратных метров.

Похожие случаи за прошедшие сутки зарегистрировали на улице Матросова в Вознесенске и на улице Горького в Кривом Озере.

Всего к тушению привлекалось 4 единицы пожарно-спасательной техники, 13 человек от ГСЧС. Причины пожаров устанавливаются, в Кривоозерском районе возгорание спровоцировало неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в селе под Николаевом загорелся бензовоз – мужчина пытался его потушить и получил ожоги.