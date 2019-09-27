Исландский фотограф уронил iPhone с самолета – спустя год смартфон вернули, он до сих пор работает

Исландскому фотографу Хоко Сноррасону вернули его iPhone 6S, который он выронил более года назад из самолета во время съемки ежегодного паводка на реке Скафте.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Next Web».

В августе 2018 года фотограф отправился на аэросъемки в долину реки. Когда Сноррасон попытался записать видео из самолета, порыв ветра выдернул у него из рук айфон. Исландец связался с местным фермером и попросил его поискать упавший с высоты в 60 метров смартфон, но тот ничего не обнаружил.

В сентябре 2019 с фотографом связались туристы, гулявшие в долине. Они сообщили ему о находке телефона, с которым Сноррасон уже давно попрощался. Выяснилось, что больше года айфон пролежал в жестких погодных условиях, но все еще работает.

По словам Сноррасона, единственное, что сломалось – микрофон. Предполагается, что устройство не разбилось, потому что упало на плотный слой мха. Приятным бонусом для владельца стало видео, которое записалось во время падения смартфона.

Напомним, что в Дании пересмотрят тысячи судебных дел из-за ошибок при определении геолокации смартфонов.