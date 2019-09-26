Появилось видео, как николаевский «активист» подрался в кафе и как его задерживала полиция

Опубликовано видео, как у николаевского «активиста» Алексея Перро возник конфликт в кафе в центре Николаева – он столкнулся в дверях с мужчиной, после чего началась потасовка.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала «активиста» Алексея Перро, который в кафе ударил ногой женщину и подрался с мужчиной, в райотделе Перро, по данным полиции, продолжил себя неадекватно вести. Сам Перро утверждает, что полицейские нанесли ему травмы.

На видео показано, как Перро спускается к выходу, а в кафе в это время заходит семья – мужчина, женщина и ребенок. Женщина и ребенок успели пройти чуть дальше, а Перро в дверях столкнулся с мужчиной. Судя по всему, возник словесный конфликт, к ним подошла женщина. В этот момент Перро совершил какое-то действие в отношении женщины (его нельзя четко различить на видео), женщина и мужчина оттолкнули Перро, а тот в ответ как минимум два раза ударил мужчину ногой.

Конфликту пытался помешать очевидец и почти сразу Перро задержали сотрудники полиции, которые оказались в кафе и рядом с ним. После нескольких минут беседы Перро пытался вырваться из окружения сотрудников полиции, но они его схватили за руки (на видео с 8:10). Перро пытался выкрутиться, в итоге сразу троим полицейским пришлось его уносить. На видео не видно, что полиция применила к «активисту» какую-либо чрезмерную силу.