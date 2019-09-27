Во Франции на химическом заводе произошел масштабный пожар - в 13 городах закрыли школы

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На севере Франции в городе Руан произошел крупный пожар на химическом заводе Lubrizol.

Об этом сообщает «DW».

Проводятся анализы воздуха и воды в реке Сена. На данный момент, исследования не показали «острой токсичности».

Между тем, власти закрыли школы в 13 городах агломерации Руана.

«Мы все еще боремся с огнем, есть риск, что загрязнение может попасть в Сену», – сообщил префект Пьер-Андре Дюран.

На месте работает около 200 спасателей. О жертвах не сообщается. Издание пишет, что завод производит специальные химикаты для транспорта и промышленности.

Напомним, в Киеве на стоянке горели автоцистерны с топливом – спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Роман Свиридов

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