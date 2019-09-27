Во Франции на химическом заводе произошел масштабный пожар - в 13 городах закрыли школы

На севере Франции в городе Руан произошел крупный пожар на химическом заводе Lubrizol.
Об этом сообщает «DW».
Проводятся анализы воздуха и воды в реке Сена. На данный момент, исследования не показали «острой токсичности».
Между тем, власти закрыли школы в 13 городах агломерации Руана.
«Мы все еще боремся с огнем, есть риск, что загрязнение может попасть в Сену», – сообщил префект Пьер-Андре Дюран.
На месте работает около 200 спасателей. О жертвах не сообщается. Издание пишет, что завод производит специальные химикаты для транспорта и промышленности.
Huge fire at Lubrizol chemical plant. #Rouen #Francepic.twitter.com/rEVKXvYElM— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) 26 сентября 2019 г.
Fire inferno envelopes chemical plant in #Rouen, #Francehttps://t.co/njq1Vx0DaH pic.twitter.com/j9ccONieqn— RT (@RT_com) 26 сентября 2019 г.
Напомним, в Киеве на стоянке горели автоцистерны с топливом – спасатели оперативно ликвидировали пожар.