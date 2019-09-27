В Николаеве горела конюшня – лошади в пожаре не пострадали

В Заводском районе Николаева 26 сентября спасатели ликвидировали пожар конюшни.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Информация о пожаре хозяйственного здания, которое используется как конюшня, на улице Спортивной поступила спасателям в 22:13.

Из здания, где горела кровля и сено внутри, до приезда спасателей работники конюшни сами вывели невредимыми семь лошадей.

Дежурные отделения 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра в составе двух звеньев газодымозащитной службы локализовали пожар площадью 120 квадратных метров в 23:00 и в 23:40 – ликвидировали, не допустив полного уничтожения сооружения.

К тушению привлекалось четыре единицы техники, 14 человек ГСЧС. Дополнительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго» и медики. Пострадавших при пожаре нет, его причина устанавливается.