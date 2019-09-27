В Днепре полиция задержала местного блогера – он пытался сбежать от патрульных

В среду, 25 сентября, в Днепре полиция задержала мужчину, у которого на счету были сразу несколько нарушений, им оказался местный блогер Vitos.

Об этом сообщает «Информатор».

В среду вечером полиция задержала Виталия Санжакова, известного как блогер Vitos, для поимки которого правоохранителям пришлось преследовать его довольно долго. Машина остановилась недалеко от пересечения проспектов Хмельницкого и Пилиппа Орлика.

По предварительной информации, мужчина не только превысил скорость и нарушил несколько правил ПДД, он ехал на автомобиле, номера кузова которого не соответствуют номеру регистрации транспортного средства. Кроме того, по неофициальной информации, у Санжакова также имелся при себе газовый баллончик, использование которого запрещено для гражданских лиц.

Во время разбирательства с полицейскими Vitos пожаловался на плохое самочувствие и ему вызвали «скорую». После осмотра медики увезли нарушителя, однако нет сведений, с каким диагнозом. Стоит отметить, что место, на котором остановился автомобиль блогера окружили люди, что осложнило движение транспорта.

Vitos известен в Днепре тем, что отстаивает права водителей, снимая на видео правонарушения полицейских.

Напомним, в Николаеве угрозыск и спецназ задержали скандального блогера, который издевался над участником АТО.