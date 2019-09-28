На Николаевщине из-за неосторожного обращения с огнем выгорело более 7 гектар сухостоя

В Николаевской области в результате неосторожного обращения с огнем за прошедшие сутки, 26 сентября, выгорело более 7 гектар сухостоя.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, из-за небрежности граждан на открытых территориях области было зарегистрировано 13 пожаров. Горела сухая трава, кусты, мусор в Витовском, Очаковском, Новобугском районах и Николаеве на общей площади более 7 гектар.

К тому же в селе Николаевское в Витовском районе, огонь перекинулся на территорию частного домовладения и уничтожил дрова.

Отмечается, что во всех случаях было обеспечено оперативное реагирование подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, в целом работало 6 единиц техники и 21 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Николаеве горела конюшня – лошади в пожаре не пострадали.