В Николаеве водитель коммунального автобуса прищемил дверью куртку пассажирки и протащил ее за собой

В Николаеве 26 сентября водитель автобуса КП «Николаевпасстранс» прищемил дверью одежду пассажирки, которая выходила из общественного транспорта, и начал движение, протащив женщину на некоторое расстояние.

Об этом сообщают «Новости-N».

Водитель автобуса, который двигается по 91-му маршруту, остановился на остановке «улица Артема» в Корабельном районе. Во время высадки пассажиров водитель начал закрывать дверь и прищемил ею куртку и сумку женщины, которая выходила последней из салона общественного транспорта.

Водитель начал движение и таким образом протащил женщину на какое-то расстояние за автобусом. Через несколько секунд элементы одежды женщины все же выскользнули из зажатой двери и женщина упала.

В результате происшествия женщина была травмирована, с места происшествия «скорая» увезла ее в Больницу скорой медпомощи.

Автобус остался стоять на остановке, всех пассажиров высадили. Вскоре на место происшествия прибыла полиция. Также на месте был директор КП «Николаевпасстранс» Алексей Ушаков. Он закрылся в салоне с водителем и о чем-то говорил.

Также издание отмечает, что уже в присутствии Ушакова, на этом же автобусе произошел похожий инцидент. Увидев открывшиеся двери городского транспорта, одна из женщин, стоящих на остановке решила, что он будет наконец-то ехать и попыталась войти. Дверь начала закрываться, толкнула женщину и она упала на асфальт. Никаких травм она не получила.